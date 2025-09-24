Yeni Şafak
Fenerbahçeli üç futbolcudan eski yöneticilere telefon: "Ne olacak bizim paralarımız?"

18:1424/09/2025, Çarşamba
Ali Koç'un seçimi kaybetmesinin ardından Fenerbahçeli üç futbolcunun, eski yöneticileri maaş konusunda aradığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Serdar Ali Çelikler, katıldığı Youtube programında Ali Koç'un seçimi kaybetmesinin ardından üç futbolcunun eski yöneticileri arayarak 'Maaşlarımızı kim ödeyecek?' çıkışında bulunduğunu aktardı.

'DURAN, ASENSİO, EDERSON'

"Duran, Asensio ve Ederson; eski yöneticileri aramışlar. 'Dalga mı geçiyorsunuz, sizin için geldik ama gidiyorsunuz.' demişler."

'NE OLACAK BİZİM PARALARIMIZ?'

"Bunun üzerine Devin Özek'i aramışlar, 'Bizim kontratlarımız ağır, ne olacak bizim paralarımız' demişler."

"SEÇİMİ KAZANACAĞIZ DEDİNİZ"

" 'Bizim ödemelerimizde sorun olacak mı? Bize seçimi kazanacağız dediniz. Şimdi ne yapacağız?' serzenişinde bulunmuşlar."


