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Fenerbahçeli yıldız futbolcunun eşi ayrılığı açıkladı: 'İstanbul'dan gidiyoruz'

Fenerbahçeli yıldız futbolcunun eşi ayrılığı açıkladı: 'İstanbul'dan gidiyoruz'

Haber Merkezi
21:5124/05/2025, Cumartesi
G: 24/05/2025, Cumartesi
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Fenerbahçe'de sezon sonu itibarıyla birçok futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor. Sarı lacivertli takımda yıldız oyuncunun eşi, sezon sonunda ayrılacaklarını açıkladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'i ikinci olarak bitirdi ve şampiyonluk hasreti 11 yıla çıktı.

Sarı lacivertli takımda sezon sonu itibarıyla birçok oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.

Yeni sezon planlaması yapan sarı lacivertlilerde yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçeli bir futbolcunun eşi, sezon sonunda İstanbul'dan ayrılacaklarını söyledi.

Edin Dzeko'nun eşi Amra Dzeko, arkadaşlarıyla oturduğu bir mekanda, ayrılık haberlerini doğruladı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda Amra Dzeko'nun, "İki maç sonra ben İstanbul’dan gidiyorum" ifadelerini kullandığı görüldü.

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