Fenerbahçeli yıldız için flaş yorum: 20 milyon euroluk balon

"Durum 2-1 iken ne kadar doğru hamle yaptıysa golü yer yemez o kadar kötü hata yaptı. Sahanın en iyi Maximin'i çıkardı. Sahada yürümekten başka hiçbir şey yapmayan En-Nesyri de sahada tuttu. Fenerbahçeli hiçbir oyuncu bu kadar kötü oynayıp sahada kalamaz."