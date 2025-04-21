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Fenerbahçeli yıldız için flaş yorum: 20 milyon euroluk balon

Fenerbahçeli yıldız için flaş yorum: 20 milyon euroluk balon

11:3721/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kadıköy'de Kayserispor'la beraber kalan Fenerbahçe, zirvenin 5 puan gerisinde kaldı. Mücadeleyi yorumlayan eski futbolcu Erman Özgür, faturayı teknik direktör Jose Moruinho'ya kesti ve sarı-lacivertli takımın yıldız ismi için dikkat çeken bir ifade kullandı.

Erman Özgür'ün Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından Tivibu Spor'da yaptığı yorumlar şöyle:

"Kayserispor kümede kalmaya çalışıyor. Genç isimleri oynatmasına rağmen sahaya çok iyi yayıldılar. İki kez öne geçip, geri düşmelerine rağmen pes etmediler. Gökhan Sazdağı kariyer maçını oynadı."

"Maçı da Mourinho verdi. 25 kupalı Mourinho var ya... Maç 3-2 olur olmaz panik halinde İsmail Yüksek ile Çağlar'ı oyuna alıp aman 3-2 bitsin dedi. Kendi gölgesinden bile korkan Mourinho verdi maçı."

"Durum 2-1 iken ne kadar doğru hamle yaptıysa golü yer yemez o kadar kötü hata yaptı. Sahanın en iyi Maximin'i çıkardı. Sahada yürümekten başka hiçbir şey yapmayan En-Nesyri de sahada tuttu. Fenerbahçeli hiçbir oyuncu bu kadar kötü oynayıp sahada kalamaz."

"Mourinho Fenerbahçe'ye havlu attıran adam oldu bu akşam. Bence bu saatten sonra dönmez. Galatasaray 2 maç kaybetse bile Fenerbahçe kazanamaz."

"Forma adaletsizliğinin olduğu yerde başarının geleceğine inanmıyorum. Cenk Tosun ne yaptı ya bunlara? Maçın içerisinde hiçbir şey yapmayan En-Nesyri; oyuna giremeyen Cenk ve İrfan Can. En-Nesyri'nin sahip olduğu krediye Fenerbahçe'de başka hangi oyuncu sahip? 20 milyonluk balon. Ligin bu haftasında yoksan nerede olacaksın?"

"Mourinho'nun yüzüne bakmadığı oyuncular başka takımlar için lüks. İrfan Can, Galatasaray dahil Türkiye'deki her takımda forma giyer."

#Fenerbahçe
#Youssef En-Nesyri
#Erman Özgür
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