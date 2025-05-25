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Fenerbahçeli yıldız Osimhen'in canlı yayınını takip etti! Sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçeli yıldız Osimhen'in canlı yayınını takip etti! Sosyal medyada gündem oldu

18:2525/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kutlamalar için Yenikapı'da dev bir organizasyon yaptı. Etkinlik alanına üstü açık otobüsle giden sarı-kırmızılı oyunculardan Victor Osimhen'in sosyal medyadan yaptığı canlı yayını Fenerbahçeli yıldızın takip etmesi gözlerden kaçmadı.

Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Yenikapı'da kupasına kavuşuyor.

Sarı-kırmızılı oyuncuları etkinlik alanına Galatasaray Lisesi'nden hareket eden üstü açık otobüs taşıdı.

Otobüste sosyal medya hesabından canlı yayın açan Victor Osimhen, yaşadığı coşkuyu takipçileriyle paylaştı.

Öte yandan Nijeryalı yıldızın yayınını Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in de takip ettiği görüldü.

Sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılan bu durum, bazı sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

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