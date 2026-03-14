Fenerbahçeli yıldız takım otobüsüne binmedi

Fenerbahçe’nin deplasmanda Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup olduğu maçın ardından sarı-lacivertli oyuncunun yaptığı hareket gündem oldu. Yıldız futbolcunun takım otobüsüne binmeyip stattan kendi aracıyla ayrıldığı görüldü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı.
Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk mağlubiyetini Fatih Karagümrük karşısında yaşadı.
Ligde kalan 25 haftada 16 galibiyet ve 9 beraberlik yaşayarak namağlup tek olan sarı-lacivertliler, bu ünvanını 26. haftada Fatih Karagümrük karşısında kaybetti.
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun yaptığı hareket dikkat çekti.
27 yaşındaki oyuncu, maç sonrası takım otobüsüne binmeyerek Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndan kendi aracıyla ayrıldı.
Fatih Karagümrük karşısında maça ilk 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu, devre arasında oyundan alınmıştı. Milli futbolcunun takım otobüsüne binmemesinin bu kararla ilgili olduğu yönünde yorumlar yapıldı.