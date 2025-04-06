Fenerbahçeli yıldız Trabzonspor maçına saatler kala kadro dışı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 30. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararı doğrultusunda maç kadrosuna alınmadı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Zorlu mücadeleye kısa bir süre kala teknik direktör Jose Mourinho, yıldız oyuncuyu maç kadrosuna dahil etmedi.
Sports Digitale'nin haberin göre; Filip Kostic, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı.
FİLİP KOSTİC NEDEN KADRO DIŞI?
Sırp kanat oyuncusunun herhangi bir sakatlığı bulunmuyor. Filip Kostic, teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.
32 yaşındaki Sırp kanat oyuncusu, bu sezon toplamda 29 maça çıkarken 2 gol atıp 7 asistlik performans sergiledi.