Fenerbahçeli yöneticiden olay açıklama: ‘2011-2012 kupasını unutamıyorlar’

07:4115/09/2025, Pazartesi
G: 15/09/2025, Pazartesi
Trendyol Süper Lig 5. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor’u En-Nesyri’nin golüyle 1-0 mağlup etti. Birçok tartışmalı pozisyonun olduğu maçın ardından Fenerbahçeli yöneticiden çok çarpıcı açıklamalar geldi. Trabzonspor hakkında da flaş sözlerde bulundu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, sarı lacivertli takımın Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.


"HAKEM TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMINDAN ETKİLENDİ"



Maçın hakemi Ozan Ergün'ün, Trabzonspor'un sosyal medya hesabından devre arasında yapılan paylaşımdan etkilendiğini vurgulayan Hulusi Belgü, "Önemli konulardan biri, çok ilginç bir şekilde hakemin tamamen taraf değiştirmesi oldu, tarafsızlığını yitirmesi oldu. Trabzonspor'un hakemle ilgili yaptığı paylaşımdan sonra etkilendiklerini düşünüyorum." diye konuştu.


"VERİLMEYEN GOLÜMÜZDE TOP ÇİZGİYİ GEÇTİ"


49. dakikada Youssef En-Nesyri'nin vuruşunda topun çizgiyi geçtiğini savunan sarı lacivertli yönetici, "Çok net golümüz verilmedi. Benim gördüğüm kadarıyla, Trabzonspor'un golünden önce çok net bir faul vardı. Verilmeyen golümüz çizgiyi geçti, tartışmaya açık ama VAR hakemleri görememişler. Bu konuda fazla yorum yapmak istemiyorum ama hakemlerin daha dikkatli olması gerekiyor." dedi.


"GALATASARAY'IN SARI KARTLARI VERİLMİYOR"


Galatasaray'ın maçlarındaki bazı pozisyonlarda sarı kırmızılı takım aleyhine sarı kart verilmediğini ileri süren Belgü "Galatasaray'ın sarı kartları verilmiyor. Rakibimizin sarı kartları hala verilmiyor. İki senedir gündeme getiriyoruz. Bizim de rakiplerimizin sarı kartları verilmiyor. Federasyonu bu konuyla ilgilenmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.


"KİMSEDEN KORKUMUZ YOK"


Hulusi Belgü sözlerini şöyle sürdürdü:

"2011-2012 kupasını unutamıyorlar, Aykut Kocaman'ın attığı golle şampiyonluğu aldığımızı unutamıyorlarl Bunları unutmamaya devam etsinler. Bizi zorlamasınlar. Biz her durumda, her yerde, Trabzon'da da oynarız. Kimseden korkumuz yok."



"BİLİNÇLİ YAPILAN ŞEYLER GÖZDEN KAÇMIYOR"


"MHK'nın kendisini gözden geçirmesi gerekiyor. Gencecik çocuklar hakemlik yapıyor. Bugünkü hakemlerin çok deneyimi yok. Hatalara sözümüz yok ama bilinçli yapılan şeyler gözümüzden kaçmıyor."


