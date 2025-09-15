Fenerbahçeli yöneticiden olay açıklama: ‘2011-2012 kupasını unutamıyorlar’

"VERİLMEYEN GOLÜMÜZDE TOP ÇİZGİYİ GEÇTİ"





49. dakikada Youssef En-Nesyri'nin vuruşunda topun çizgiyi geçtiğini savunan sarı lacivertli yönetici, "Çok net golümüz verilmedi. Benim gördüğüm kadarıyla, Trabzonspor'un golünden önce çok net bir faul vardı. Verilmeyen golümüz çizgiyi geçti, tartışmaya açık ama VAR hakemleri görememişler. Bu konuda fazla yorum yapmak istemiyorum ama hakemlerin daha dikkatli olması gerekiyor." dedi.



