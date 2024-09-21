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Fenerbahçe'nin eski yıldızından Galatasaray'a göndermeli paylaşım

Fenerbahçe'nin eski yıldızından Galatasaray'a göndermeli paylaşım

16:4421/09/2024, Cumartesi
G: 21/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Maç öncesi sarı-lacivertlilerin eski futbolcusundan Galatasaray'a göndermeli bir paylaşım geldi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak.

Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın eski futbolcularından paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Son olarak Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike'den bir paylaşım geldi.


Emenike, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçın görselini yayınlayarak sarı lacivertli takıma şans diledi.

Eski yıldız yaptığı paylaşımda, "Bu aile her zaman arkanda Fenerbahçem. Maç için şimdiden bol şanslar" ifadelerine yer verdi.

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Emmanuel Emenike

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