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Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci'ye teklifi belli oldu

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci'ye teklifi belli oldu

Haber Merkezi
10:0914/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı lacivertli kulübün, milli oyuncuya teklifi belli oldu.

Fenerbahçe'de kontratı sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Kahveci ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Sarı lacivertli takımın yıllık 40 milyon TL teklif ettiği milli oyuncu, bu teklife olumsuz olarak geri dönmüştü.

Forma süresi konusunda tedirginlik yaşayan İrfan Can'ın, daha fazla oynamak istediği biliniyor.

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, yeni bir teklifle milli oyuncunun kapısını çalacak.

Sarı lacivertlilerin, İrfan Can Kahveci'ye yeni teklifinin senelik 65 milyon TL'den 3 yıllık sözleşme olacağı iddia edildi.

İrfan Can'ın yapılacak bu teklifi kabul edeceği de gelen haberler arasında.

İrfan bu sezon sarı-lacivertli takımla 15 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

#Fenerbahçe
#İrfan Can Kahveci
#Süper Lig

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