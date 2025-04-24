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Fenerbahçe'nin Jose Mourinho yerine düşündüğü teknik direktörler belli oldu: 2 isim ön plana çıktı

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho yerine düşündüğü teknik direktörler belli oldu: 2 isim ön plana çıktı

Haber Merkezi
11:1124/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Süper Lig'de Kayserispor ile berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Sarı lacivertli takımda gözler cumartesi günü yapılacak yüksek divan kuruluna çevrildi. Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyeleri arasında teknik direktör belirsizliği yaşanıyor. Yönetim kurulu arasında Jose Mourinho ile yolların ayrılması durumunda 2 isim ön plana çıkıyor.

Şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı lacivertli taraftarlar, yönetimin istifa etmesini istiyor.

Sosyal medyada birçok kongre üyesi, acil olarak olağanüstü kongre kararı alınması için çağrı yaptı.

Ayrıca teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Başkan Ali Koç, istifa etmeyi ve Mourinho ile yolları ayırmayı düşünmüyor.

Fakat bazı yönetim kurulu üyelerinin, Mourinho ile devam edilmemesi yönünde baskı yaptığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda, Portekizli teknik adam ile yolların ayrılması durumunda kiminle anlaşılabileceği de konuşuldu.

Başkan ve birçok yönetim kurulu üyesi, yeni bir yabancı teknik direktöre sıcak bakmıyor.

Bu yüzden masadaki yerli teknik adam listesi de belli.

Yönetim kurulu üyelerinden bazıları İsmail Kartal'ın geri getirilmesi gerektiğini savunuyor.

Masadaki isimlerden birisi de Sergen Yalçın.

Yalçın'ın bu teklife sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

Ayrıca Volkan Demirel, Emre Belözoğlu ve Abdullah Avcı isimlerinin de konuşulduğu öğrenilirken, 2 isim ön plana çıktı.

Mourinho ile yolların ayrılması durumunda İsmail Kartal ve Sergen Yalçın isimleri ön planda.

Fakat Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezon da yola Jose Mourinho ile devam etmeyi planlıyor.

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