Fenerbahçe'nin paylaşımına yazılan mesajlar dikkati çekti: "İstifa edin!"

Fenerbahçe Kulübü, "Galatasaray Kulübü tarafından Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık odaklı suç duyurusu sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, herhangi bir suç oluşmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir." şeklinde bir paylaşım yaptı. Ancak sarı lacivertlilerin bu paylaşımının altına birçok Fenerbahçeli taraftar olumsuz yorumlarda bulundu.