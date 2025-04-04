Fenerbahçe'nin paylaşımına yazılan mesajlar dikkati çekti: "İstifa edin!"

Fenerbahçe Kulübü, bugün yaptığı paylaşımda Jose Mourinho hakkında yapılan ırkçılık suçlaması hakkında takipsizlik kararı verildiği duyuruldu. Sarı Lacivertli taraftarlar bu paylaşımın altına attıkları mesajlarla kulüp yönetimlerine tepkilerini dile getirdi.
Fenerbahçe Kulübü, "Galatasaray Kulübü tarafından Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık odaklı suç duyurusu sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, herhangi bir suç oluşmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir." şeklinde bir paylaşım yaptı. Ancak sarı lacivertlilerin bu paylaşımının altına birçok Fenerbahçeli taraftar olumsuz yorumlarda bulundu.
Derbide alınan mağlubiyet ve Türkiye Kupası'ndan elenilmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimlerini ve teknik direktörlerini eleştiriyor.
Tepkilerini sosyal medyada dile getirmeye çalışan taraftarlar, kulübün yapmış olduğu paylaşımlara yazdıkları mesajlarda yönetimi istifaya davet ediyor.
İşte Fenerbahçeli taraftarların kulüp paylaşıma verdiği tepkilerden bazıları.
Bazı taraftarlar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun oynattığı oyuna tepki gösterdi ve kulüp paylaşımının altına bu mesajı yazdı.
Fenerbahçeli bazı taraftarlar, Ali Koç öncesinde Galatasaray'a karşı olan üstünlüğe dikkati çekti ve yönetime tepki gösterdi.
Fenerbahçeli bir taraftar ise Galatasaray'ın 5. yıldızı alma yolunda olmasına dikkati çekip tepkisini dile getirdi.
Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe için Süper Lig hedefinden başka bir şey kalmadı. Galatasaray'ın BAY geçeceği haftada Trabzonspor ile oynayacak olan Sarı Lacivertliler, bu karşılaşmayı kazanarak puan farkını 3'e düşürmeyi amaçlıyor.