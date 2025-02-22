Fenerbahçe'nin Rangers'ı eleme ihtimali açıklandı! Flaş oran

Oldukça zorlu geçmesi beklenen iki maçta ise ihtimaller birbirine oldukça yakın. Athletic Bilbao- Roma eşleşmesinde İspanyollar için hesaplanan olasılık yüzde 54. E.Frankfurt ile Ajax'ı karşı karşıya getirecek eşleşmede ise favori Almanlar. Frankfurt'un tur atlamasına verilen ihtimal yüzde 52 oldu.