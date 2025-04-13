Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü! Dzeko'nun yerine geliyor

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro çalışmalarına da şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerde yeni sezonda kadroda olması beklenmeyen Edin Dzeko'nun yerine, dünyaca ünlü yıldız gündeme alındı.
Edin Dzeko'yla sözleşme yenilemeyecek olan Fenerbahçe, Boşnak oyuncunun yerini dünyaca ünlü bir golcüyle doldurmayı planlıyor...
Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında bulunan isim ise Fransız ekibi Lille'den sezon sonunda ayrılacak olan Jonathan David...
Dünyanın en büyük kulüplerinin de radarında olan 25 yaşındaki oyuncu için bu hafta hareket başlayacak ve resmi temaslar yapılacak. Fotomaç'ta yer alan habere göre ilk olarak David'le, teknik direktör Jose Mourinho görüşecek.
Jose faktörüyle transferde öne geçmeyi planlayan Fenerbahçe'nin bu transferdeki rakipleri; Arsenal, Barcelona ve Inter...
Üç kulübün de Kanadalı oyuncuya yıllık 5 milyon Euro civarında senelik ücret önereceği Avrupa basınında yer aldı.
Fenerbahçe yönetimi ise; Jonathan David'e 7.5 milyon Euro yıllık maaş, imza parası ve artı bonuslar içeren bir teklif sunmayı planlıyor.
David'i ikna etmek için tüm imkanlar seferber edilecek. Fenerbahçe, bu transferle dünyada ses getirmek istiyor.
Fenerbahçe ile Lille, sezon başında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaştı. İki maçta da forma giyen David, Kadıköy'deki mücadeleyi uzatmaya götüren golü kaydetmişti.
David, Lille'le bu sezon tüm kulvarlarda 43 maça çıktı. 3 bin 442 dakika sahada kalan Kanadalı oyuncu, 23 gol attı, 10 kez de asist yaptı.