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Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü: Türk futbol tarihine geçecek transfer

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü: Türk futbol tarihine geçecek transfer

Haber Merkezi
11:515/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertli kulübün, dünyaca ünlü yıldız oyuncunun transferi için masaya oturduğu öğrenildi.

Süper Lig şampiyonluğunu ve Türkiye Kupası'nı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de gözler gelecek sezona çevrildi.

Yönetim dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna toplayarak, camianın gönlünü almak istiyor.

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, gözünü Victor Boniface'e çevirmiş durumda.

Sarı lacivertliler golcü oyuncuyu kadrosuna katarak, ses getirmenin planlarını yapıyor.

Alman basınından Fussball Transfers'de yer alan bilgilere göre Leverkusen, Boniface için 40 milyon euro bonservis istiyor.

Transfer bu bedellerle gerçekleşirse Boniface, Türk futbol tarihinde en çok bonservis ödenen futbolcu olarak tarihe geçecek.

24 yaşındaki futbolcu geçen sezon oynadığı 27 resmi maçta 11 gol attı, 2 de asist yaptı.

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