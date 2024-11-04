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Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber: Yırtık tespit edildi

Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber: Yırtık tespit edildi

20:454/11/2024, Pazartesi
G: 4/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile oynanan maçın son dakikalarında sakatlanan İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi. Çekilen MR sonucunun ardından milli futbolcunun sağlık durumu belli oldu. İşte İrfan Can Kahveci'nin son durumu...

Fenerbahçe'ye milli oyuncusu İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi.

Trabzonspor maçının son dakikalarında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin MR sonucu belli oldu.

İRFAN CAN KAHVECİ SAKAT MI, SON DURUMU NE?


Sakatlanan İrfan Can Kahveci en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Çekilen MR'da kas grubunda yırtık tespit edildi.


#Fenerbahçe
#İrfan Can Kahveci
#Sakatlık

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