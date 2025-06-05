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Fenerbahçe’ye pahalı patladı: Branco’nun kulübe verdiği zarar belli oldu

Fenerbahçe’ye pahalı patladı: Branco’nun kulübe verdiği zarar belli oldu

12:165/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Portekizli sportif direktör Mario Branco ile yollarını ayırmasının ardından, görev süresi boyunca kulübün transfer politikalarında yaşadığı mali kaybın boyutu ortaya çıktı.

Fenerbahçe Sportif Direktörlük görevine son verilen Mario Branco döneminde 15 milyon Euro zarar etti.


Sarı-lacivertliler, Branco'nun görev yaptığı iki sezonluk süreçte bonservis ve kiralama bedelleri de dahil 114 milyon Euro harcadı.


Bu oyuncular içerisinde Diego Carlos, Ognjen Mimovic, Levent Mercan, Cengiz Ünder ve Rodrigo Becao gibi performansı sorgulanan isimler de yer aldı.


Branco'nun görev süresi içinde Fenerbahçe ciddi oyuncu satışları da yaptı.


Arda Güler Real Madrid'e giderken, Ferdi Kadıoğlu Premier Lig ekibi Brighton ile anlaşma sağladı. 

Yine Branco döneminde Altay Bayındır da Manchester United'a transfer oldu. 

F.Bahçe, Branco'nun görev yaptığı süreçte toplam 99 milyon Euro'luk oyuncu satışı yaptı. Bu kadar harcanan paraya karşın şampiyonluk yine gelmedi.


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