Fenerbahçe'ye Samsunspor maçı öncesi Ederson şoku: Resmi açıklama geldi

16:275/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
Trendyol Süper Lig 8. haftasında oynanacak Samsunspor-Fenerbahçe maçı öncesi ağrı hisseden kaleci Ederson Moraes için açıklama geldi.

Fenerbahçe file bekçisi Ederson Moraes, Samsunspor ile oynanacak maçın sabahında ağrı hissetti. 32 yaşındaki kaleci sağlık kontrolleri için bugün Samsun'da MR'a girdi.

Saat 20.00'de başlayacak olan maça saatler kala Brezilya Futbol Federasyonu'ndan sakatlanan Ederson için açıklama geldi.

Brezilya Milli Takımı, Fenerbahçe kalecisi Ederson'un yaşadığı sakatlık sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını yerine John Victor aday kadroya dahil edildiğini açıkladı.

Samsunspor karşısında da forma giymesi beklenmeyen deneyimli eldivenin yerine Tarık Çetin görev yapacak.


#Ederson Moraes
#Fenerbahçe
#Sakatlık
