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Fenerbahçe'ye Skriniar'ın bonservisini Arda Güler getirecek: Şaşırtan detay

Fenerbahçe'ye Skriniar'ın bonservisini Arda Güler getirecek: Şaşırtan detay

Haber Merkezi
09:529/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Skriniar'ın bonservisini almak istiyor. Sarı lacivertlilere, Skriniar'ın bonservisini Arda Güler getirecek.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye güzel bir haber geldi.

Hatta Skriniar'ın menajeri de, oyuncusunun PSG'ye geri dönme ihtimalinin zor olduğunu söyledi.

Bu transfer için bir bütçe ayırmaya çalışan Fenerbahçe'ye, Real Madrid'den güzel bir geldi.

Fenerbahçe'nin Real Madrid'e gönderdiği Arda Güler, birçok dünya devinin radarında yer alıyor.

Son olarak Arsenal'ın, Arda Güler için Real Madrid'in kapısını çaldığı öğrenildi.

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe'nin kasasına çok ciddi bir rakam girecek.

Arsenal'ın Arda Güler için 40 milyon euro civarında bir bonservis teklif edeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada yüzde 20 sonraki satıştan pay maddesinin olduğu da belirtilmişti.

Eğer Arda Güler, Arsenal'e transfer olursa Fenerbahçe'nin kasasına yaklaşık 8 milyon euro gelecek.

Sarı lacivertliler, bu rakamı Skriniar'ın bonservisi için kullanacak.

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