Galatasaray cephesinden Osimhen açıklaması! "Ayrılacağını..."

Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Samsunspor maçının ardından Victor Osimhen gündem olan açıklamalarda bulundu. Kiralık olarak sarı-kırmızılıların formasını giyen Nijeryalı yıldız, "Transfer konusunda sezon sonunda göreceğiz ama her şeye rağmen Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak." demişti.