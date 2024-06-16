Galatasaray dünyaca ünlü yıldızı beğenmeyip almamış

Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldızın önerildiği yönetimin futbolcuyu izledikten sonra transfer etmek istemediği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray'da geçtiğimiz sezonlarda gerçekleşemeyen bir transferin perde arkası ortaya çıktı.
Gazeteci Levent Tüzemen, sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü yıldızı transfer etmek istemediğini söyledi.
Levent Tüzemen yaşananları şöyle anlattı;
"Birgün futbolcu Sasa Ilic, dönemin Galatasaray başkanı Adnan Polat'ın yanına gidiyor, sözleşme uzatmak için."
"Ilic, 'Başkan Partizanlı bir futbolcu var. Çok genç ama önemli biri olacak.' diyor."
"O isim Luka Modric. Yönetim beğenmiyor tabii."
"Modric 24 milyon euroya Tottenham'a gitti ve sonrası ortada."