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Spor

Galatasaray dünyaca ünlü yıldızı beğenmeyip almamış

21:41 - 16/06/2024 Pazar
Güncelleme: 22:55 - 16/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldızın önerildiği yönetimin futbolcuyu izledikten sonra transfer etmek istemediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Galatasaray'da geçtiğimiz sezonlarda gerçekleşemeyen bir transferin perde arkası ortaya çıktı.

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Gazeteci Levent Tüzemen, sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü yıldızı transfer etmek istemediğini söyledi.

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Levent Tüzemen yaşananları şöyle anlattı;

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"Birgün futbolcu Sasa Ilic, dönemin Galatasaray başkanı Adnan Polat'ın yanına gidiyor, sözleşme uzatmak için."

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"Ilic, 'Başkan Partizanlı bir futbolcu var. Çok genç ama önemli biri olacak.' diyor."

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"O isim Luka Modric. Yönetim beğenmiyor tabii." 

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"Modric 24 milyon euroya Tottenham'a gitti ve sonrası ortada."

#Galatasaray
#Luka Modric
#Transfer
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