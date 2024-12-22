Galatasaray eski Fenerbahçeli isme talip oldu! Transferde ters köşe

Yeni sezon öncesi Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, sürpriz bir ismi listeye ekledi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin eski file bekçisini gözüne kestirdi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve 14 yıllık serüvenin ardından ayrılarak ülkesi Uruguay'a dönecek 38 yaşındaki Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarına devam ediyor.
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Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Eyüpspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki eldivene talip oldu.
Cimbom, sezon sonunda İstanbul ekibinin kapısını çalarak teklifini sunacak.
Futbola Altınordu altyapısında başlayan Berke, 2018-19'da Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
2022-23'te sarı-lacivertlilerden ayrılarak Portimonense'ye bedelsiz giden milli file bekçisi, aynı sezon devre arasında Eyüpspor'un yolunu tutmuştu.