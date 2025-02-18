Galatasaray

Stephanie Frappart kimdir?

Stéphanie Frappart, 14 Aralık 1983'te Fransa'nın Le Plessis-Bouchard kasabasında doğmuş profesyonel bir futbol hakemidir. 2011 yılında FIFA kokartı almış ve Ligue 2'de hakemlik yapmaya başlamıştır. Tarihi bir figür olarak, 2019'da Fransa'da ilk kez bir kadın hakem olarak Ligue 1'de maç yönetmiştir. Aynı yıl, UEFA Süper Kupa finalini yöneterek, erkeklerde bir Avrupa finalinde ilk kez bir kadın hakemin düdük çalmasını sağlamıştır. Ayrıca, 2020'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem olmuştur.