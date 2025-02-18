Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı! Süper Lig’in 25. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Dev maç öncesinde hakem bilinmezliği sürüyor. TFF kritik maçta yerli hakem mi yoksa yabancı hakemin mi yöneteceği konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı. Derbiyi yabancı hakemin yönetmesi gündemdeyken listede bir kadın hakem olması da dikkat çekti. İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde görev alması muhtemel yabancı hakemler...
Sezonun en çok beklenen maçı olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yabancı hakem tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.
HT Spor maça atanabilecek yabancı hakemlerle ilgili liste yaptı. İşte derbiye atanması olası yabancı hakemler:
Szymon Marciniak kimdir?
Szymon Marciniak, 7 Ocak 1981'de Polonya'nın Płock şehrinde doğan profesyonel bir futbol hakemidir. FIFA kokartı almış, 2018 UEFA Süper Kupası, 2022 FIFA Dünya Kupası finali ve 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali gibi önemli maçları yönetmiştir. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 2023 ve 2024 yıllarında "Dünyanın En İyi Hakemi" seçilmiştir.
Clement Turpin kimdir?
Clément Turpin, 16 Mayıs 1982'de Fransa'nın Oullins şehrinde doğmuş profesyonel bir futbol hakemidir. 2010 yılında FIFA kokartı almış ve Ligue 1'de maç yönetmeye başlamıştır. Kariyeri boyunca, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve diğer uluslararası müsabakalarda görev yapmıştır. Özellikle, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda hakemlik yapmış ve 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yönetmiştir.
Anthony Taylor kimdir?
Anthony Taylor, 20 Ekim 1978'de İngiltere'nin Manchester şehrinde doğmuş profesyonel bir futbol hakemidir. FIFA kokartı taşıyan Taylor, İngiltere Premier Lig maçlarının yanı sıra uluslararası müsabakalarda da görev yapmaktadır. Kariyeri boyunca önemli maçlar yönetmiş, örneğin 2020 UEFA Avrupa Ligi finali ve 2023 UEFA Süper Kupası'nı yönetmiştir. Taylor, hakemlik kariyerinde disiplin, adalet ve oyunun akışını koruma konularında tanınmaktadır.
Danny Makkelie kimdir?
Danny Makkelie, 28 Ocak 1983'te Hollanda'nın Willemstad şehrinde doğmuş profesyonel bir futbol hakemidir. FIFA kokartını 2011 yılında almıştır ve Hollanda Eredivisie'de maç yönetmektedir. Kariyeri boyunca, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve diğer uluslararası müsabakalarda görev yapmıştır. Özellikle, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda maç yönetmiştir ve 2021 UEFA Süper Kupası ile 2023 UEFA Konferans Ligi finalini yönetmiştir.
Davide Massa kimdir?
Davide Massa, 15 Temmuz 1981'de İtalya'nın Imperia şehrinde doğan profesyonel bir futbol hakemidir. 2014 yılında FIFA kokartı almış ve İtalya Serie A'da maç yönetmeye başlamıştır. Massa, UEFA ve FIFA'nın uluslararası organizasyonlarında da görev almış, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve uluslararası dostluk maçları gibi önemli karşılaşmalarda düdük çalmıştır. Özellikle, 2017'de İtalya Süper Kupası'nı yönetmesi ve çeşitli uluslararası turnuvalarda (örneğin, 2017 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası ve 2019 FIFA U20 Dünya Kupası) görev alması ile tanınır.
Jesus Gil Manzano kimdir?
Jesús Gil Manzano, 4 Şubat 1984'te İspanya'nın Don Benito şehrinde doğmuş profesyonel bir futbol hakemidir. 2012 yılında FIFA kokartı almış ve İspanya La Liga'da maç yönetmeye başlamıştır. Kariyeri boyunca önemli maçlarda görev yapmış, örneğin 2016 UEFA Avrupa Ligi finali ve çeşitli UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları arasında yer almıştır. Ayrıca, 2023 UEFA Süper Kupası'nı yönetmiştir.
Francois Letexier kimdir?
François Letexier, 26 Nisan 1986'da Fransa'nın La Rochelle şehrinde doğmuş profesyonel bir futbol hakemidir. 2017 yılında FIFA kokartı almış ve Ligue 1'de maç yönetmeye başlamıştır. Kariyeri boyunca UEFA ve FIFA'nın uluslararası organizasyonlarında görev yapmış, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve uluslararası dostluk maçları gibi önemli karşılaşmalarda düdük çalmıştır. Özellikle, 2018 UEFA Avrupa Ligi finali ve 2020 UEFA Uluslar Ligi finali gibi prestijli maçlarda hakemlik yapmıştır. Letexier, adil ve dengeli kararlarıyla tanınır ve Fransız hakemlik camiasında saygı gören bir figürdür.
Daniel Siebert kimdir?
Daniel Siebert, 4 Mayıs 1984'te Almanya'nın Berlin şehrinde doğmuş profesyonel bir futbol hakemidir. FIFA kokartını 2015 yılında almıştır ve Alman Bundesliga'da maç yönetmektedir. Kariyeri boyunca, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve diğer uluslararası müsabakalarda hakemlik yapmıştır. Özellikle, 2020 UEFA Avrupa Ligi finali ve 2022 UEFA Süper Kupası gibi önemli maçlarda düdük çalmıştır.
Stephanie Frappart kimdir?
Stéphanie Frappart, 14 Aralık 1983'te Fransa'nın Le Plessis-Bouchard kasabasında doğmuş profesyonel bir futbol hakemidir. 2011 yılında FIFA kokartı almış ve Ligue 2'de hakemlik yapmaya başlamıştır. Tarihi bir figür olarak, 2019'da Fransa'da ilk kez bir kadın hakem olarak Ligue 1'de maç yönetmiştir. Aynı yıl, UEFA Süper Kupa finalini yöneterek, erkeklerde bir Avrupa finalinde ilk kez bir kadın hakemin düdük çalmasını sağlamıştır. Ayrıca, 2020'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem olmuştur.
Slavko Vincic kimdir?
Slavko Vinčić, 25 Kasım 1979'da Slovenya'nın Maribor şehrinde doğmuş profesyonel bir futbol hakemidir. FIFA kokartını 2010 yılında almıştır ve Slovenya PrvaLiga'da maç yönetmektedir. Kariyeri boyunca, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve diğer uluslararası müsabakalarda görev yapmıştır. Özellikle, 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yöneterek, Sloven hakem olarak bu seviyede bir maça çıkan ilk kişi olmuştur.
Istvan Kovacs kimdir?
István Kovács, 16 Eylül 1984'te Romanya'nın Carei şehrinde doğmuş profesyonel bir futbol hakemidir. FIFA kokartını 2010 yılında almış ve Romanya'nın Liga I'de maç yönetmeye başlamıştır. Kariyeri boyunca, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve diğer uluslararası turnuvalarda görev yapmıştır. Özellikle, 2021 UEFA Konferans Ligi finalini yönetmiştir.
Facundo Tello kimdir?
Facundo Raúl Tello Figueroa, 4 Mayıs 1982'de Arjantin'in Bahía Blanca şehrinde doğmuş profesyonel bir futbol hakemidir. FIFA kokartını 2019 yılında almış ve Arjantin'in en üst ligi olan Primera División'da maç yönetmektedir. Tello, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda görev almış ve turnuvada düdük çalan Arjantinli hakemlerden biri olmuştur. Ayrıca, 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası'nda da maç yönetmesi planlanmıştır, bu, Güney Amerika'dan bir hakemin Avrupa Şampiyonası'nda görev alması açısından önemli bir olaydır.
Wilmar Roldan kimdir?
Wilmar Alexander Roldán Pérez, 24 Ocak 1980'de Kolombiya'nın Remedios şehrinde doğmuş profesyonel bir futbol hakemidir. 2008 yılında FIFA kokartı almış ve Kolombiya'nın en üst ligi olan Categoría Primera A'da maç yönetmektedir. Kariyeri boyunca, Copa Libertadores, Copa Sudamericana gibi Güney Amerika turnuvalarının yanı sıra, FIFA Dünya Kupası (2014 ve 2018), Copa América (2011, 2015, 2016, 2019, 2021) ve diğer uluslararası müsabakalarda görev yapmıştır.