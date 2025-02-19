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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu: TFF bugün açıklayacak

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu: TFF bugün açıklayacak

Haber Merkezi
09:3719/02/2025, Çarşamba
G: 19/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Gözler, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine atanacak hakeme çevrildi. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Bu mücadelenin hakemi büyük merak konusu oldu.

Yabancı hakemin getirilme ihtimalinin olduğu karşılamada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararını verdi.

Sabah'ın haberine göre; TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için yabancı bir hakemle anlaştı.

TFF'nin ünlü Sloven hakem Slavko Vincic ile gerekli yazışmaları yaptığı ve tarafların ortak bir noktada anlaşmaya vardığı iddia edildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün 13.00'te Riva'da gündemi değerlendireceği öğrenildi.

Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i Riva'ya davet etmişti.

Özbek'in bu davete olumsuz yanı vermesinin ardından Hacıosmanoğlu basının karşısına çıkma kararı aldı.

Federasyonun bugün Vincic'i açıklaması bekleniyor.

Bir aksilik çıkması ve Vincic'in olmaması durumunda ise karşılaşmayı Halil Umut Meler'in yönetmesi bekleniyor.

#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Süper Lig

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