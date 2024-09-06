Galatasaray şakası İrfan Can Eğribayat'ı sinirlendirdi

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Erğibayat, berberinin Galatasaray şakasına maruz kaldı. Şakadan pek de hoşlanmayan genç file bekçisi, berberini tatlı sert bir şekilde uyardı.
Fenerbahçe'nin yedek kalecisi İrfan Can Eğribayat, kendisine yapılan şaka nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.
26 yaşındaki eldiven, tıraş olmak için gittiği kuaförde hiç beklemediği bir şaka ile karşı karşıya kaldı.
Berber, İrfan Can'a Galatasaray logolu bir önlük giydirmeye çalıştı.
Durumu fark eden İrfan Can, hemen önlüğü üzerinden attı.
Berber daha sonra Fenerbahçe logolu önlüğü İrfan Can'a giydirdi. Bunun üzerine sarı-lacivertli file bekçisi, "Şimdi oldu" dedi.
İrfan Can, "Bir daha bana böyle şakalar yapma, çok ciddiyim" diyerek berberini tatlı sert bir şekilde uyardı.
İşte İrfan Can Erğibayat'a yapılan Galatasaray şakası