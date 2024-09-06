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Spor

Galatasaray şakası İrfan Can Eğribayat'ı sinirlendirdi

11:26 - 6/09/2024 vendredi
Güncelleme: 12:05 - 6/09/2024 vendredi
Yeni Şafak

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Erğibayat, berberinin Galatasaray şakasına maruz kaldı. Şakadan pek de hoşlanmayan genç file bekçisi, berberini tatlı sert bir şekilde uyardı.

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Fenerbahçe'nin yedek kalecisi İrfan Can Eğribayat, kendisine yapılan şaka nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

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26 yaşındaki eldiven, tıraş olmak için gittiği kuaförde hiç beklemediği bir şaka ile karşı karşıya kaldı.

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Berber, İrfan Can'a Galatasaray logolu bir önlük giydirmeye çalıştı. 

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Durumu fark eden İrfan Can, hemen önlüğü üzerinden attı.

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Berber daha sonra Fenerbahçe logolu önlüğü İrfan Can'a giydirdi. Bunun üzerine sarı-lacivertli file bekçisi, "Şimdi oldu" dedi.

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İrfan Can, "Bir daha bana böyle şakalar yapma, çok ciddiyim" diyerek berberini tatlı sert bir şekilde uyardı.

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İşte İrfan Can Erğibayat'a yapılan Galatasaray şakası

#Fenerbahçe
#İrfan Can Eğribayat
#Galatasaray
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