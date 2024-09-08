Galatasaray sol kanat transferini bitiriyor: Milli takım maçında çok beğenilmişti

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, İtalyan devi Roma ile yıldız oyuncunun transferi için görüşmelere başladı. Oyuncuyla anlaşma noktasına gelen Galatasaray, bu transferi Salı gününe kadar bitirmek istiyor. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine takviye yapmak istiyor.
Sarı-kırmızılılar, milli oyuncunun boşluğunu Polonyalı kanat oyuncusuyla doldurmak için görüşmelere başladı.
Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Zalewski için teklifini yaptı.
22 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlayan gelen sarı-kırmızılılar, Roma ile görüşmelerini sürdürüyor.
Roma'ya yapılan teklif satın alma opsiyonuyla bir yıllık kiralama.
Yeterli forma şansı bulamayan Zalewski'nin iki kulübün anlaşmasını beklediği öğrenildi.
Polonyalı futbolcu Haziran ayında A Milli Takımımız ile oynanan karşılaşmada sergilediği performansla futbolseverler tarafından büyük beğeni toplamıştı.
Geride bıraktığımız sezon toplamda 33 maça çıkarken 3 asistlik performans sergiledi.
22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Sözleşmesi ise Haziran 2025'de sona erecek.