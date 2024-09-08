Galatasaray sol kanat transferini bitiriyor: Milli takım maçında çok beğenilmişti

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, İtalyan devi Roma ile yıldız oyuncunun transferi için görüşmelere başladı. Oyuncuyla anlaşma noktasına gelen Galatasaray, bu transferi Salı gününe kadar bitirmek istiyor. İşte detaylar...

1 / 9 Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine takviye yapmak istiyor.

2 / 9 Sarı-kırmızılılar, milli oyuncunun boşluğunu Polonyalı kanat oyuncusuyla doldurmak için görüşmelere başladı.

3 / 9 Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Zalewski için teklifini yaptı.

4 / 9 22 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlayan gelen sarı-kırmızılılar, Roma ile görüşmelerini sürdürüyor.



5 / 9 Roma'ya yapılan teklif satın alma opsiyonuyla bir yıllık kiralama.

6 / 9 Yeterli forma şansı bulamayan Zalewski'nin iki kulübün anlaşmasını beklediği öğrenildi.



7 / 9 Polonyalı futbolcu Haziran ayında A Milli Takımımız ile oynanan karşılaşmada sergilediği performansla futbolseverler tarafından büyük beğeni toplamıştı.



8 / 9 Geride bıraktığımız sezon toplamda 33 maça çıkarken 3 asistlik performans sergiledi.