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Spor

Galatasaray sol kanat transferini bitiriyor: Milli takım maçında çok beğenilmişti

22:23 - 8/09/2024 Pazar
Güncelleme: 22:34 - 8/09/2024 Pazar
Yeni Şafak

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, İtalyan devi Roma ile yıldız oyuncunun transferi için görüşmelere başladı. Oyuncuyla anlaşma noktasına gelen Galatasaray, bu transferi Salı gününe kadar bitirmek istiyor. İşte detaylar...

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine takviye yapmak istiyor.

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Sarı-kırmızılılar, milli oyuncunun boşluğunu Polonyalı kanat oyuncusuyla doldurmak için görüşmelere başladı.

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Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Zalewski için teklifini yaptı.

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22 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlayan gelen sarı-kırmızılılar, Roma ile görüşmelerini sürdürüyor.


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Roma'ya yapılan teklif satın alma opsiyonuyla bir yıllık kiralama.

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Yeterli forma şansı bulamayan Zalewski'nin iki kulübün anlaşmasını beklediği öğrenildi.


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Polonyalı futbolcu Haziran ayında A Milli Takımımız ile oynanan karşılaşmada sergilediği performansla futbolseverler tarafından büyük beğeni toplamıştı.


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Geride bıraktığımız sezon toplamda 33 maça çıkarken 3 asistlik performans sergiledi.

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22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Sözleşmesi ise Haziran 2025'de sona erecek.

#Galatasaray
#Transfer
#Nicola Zalewski
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