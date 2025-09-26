Galatasaray taraftarından Liverpool maçında ses getirecek hamle

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta müsabakasında Liverpool'u ağırlayacak Galatasaray'da taraftarlar, ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci hafta maçında salı günü Liverpool'u konuk edecek.
Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar dikkat çeken bir hazırlık içerisine girdi.
Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray taraftarı, karşılaşmaya özel bir koreografi çalışması yapıyor.
Bu koreografide, sarı-kırmızılıların trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcusu Ahmet Çalık ile Liverpool'un geçtiğimiz aylarda aynı nedenle yaşamını yitiren Portekizli futbolcusu Diogo Jota'ya yer verileceği konuşuluyor.
Koreografinin dünya çapında ses getirmesi bekleniyor.