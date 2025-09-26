Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray taraftarından Liverpool maçında ses getirecek hamle

Galatasaray taraftarından Liverpool maçında ses getirecek hamle

13:1526/09/2025, Cuma
G: 26/09/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta müsabakasında Liverpool'u ağırlayacak Galatasaray'da taraftarlar, ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci hafta maçında salı günü Liverpool'u konuk edecek. 

Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar dikkat çeken bir hazırlık içerisine girdi.

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray taraftarı, karşılaşmaya özel bir koreografi çalışması yapıyor.

Bu koreografide, sarı-kırmızılıların trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcusu Ahmet Çalık ile Liverpool'un geçtiğimiz aylarda aynı nedenle yaşamını yitiren Portekizli futbolcusu Diogo Jota'ya yer verileceği konuşuluyor.

Koreografinin dünya çapında ses getirmesi bekleniyor.

#Galatasaray
#Şampiyonlar Ligi
#Liverpool
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?