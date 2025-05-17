Galatasaray taraftarından Osimhen hamlesi! Drogba'da işe yaramıştı

Galatasaray'da sezon sonuna yaklaşılırken taraftarın en merak ettiği konu Victor Osimhen'in takımdaki geleceği oldu. Sarı-kırmızılılar, geçmişte Didier Drogba için uyguladıkları taktiği bu kez Osimhen için devreye soktu. İşte detaylar...

1 /8 Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Victor Osimhen için taraftarlar Drogba kampanyasına benzer bir harekete katıldı. Fotomaç'ta yer alan habere göre söz konusu kampanya şöyle oldu:



2 /8 1 Haziran 2011 tarihinde, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan Galatasaray-Banvit basketbol maçında sarı-kırmızılı taraftarlar tribünde coşup, "Drogba'yı istiyoruz" tezahüratlarıyla ortalığı yıkmıştı.



3 /8 Başkanlığa yeni seçilen Ünal Aysal'a maç sonrası salondan çıkarken bu konu soruldu. Aysal ise "Galatasaray taraftarı ne isterse o olur" demişti.

4 /8 Kısa süre sonra da Galatasaray, dünya yıldızı Didier Drogba'yı kadrosuna katarak rüyayı gerçeğe dönüştürdü.

5 /8 Galatasaraylı futbolseverler yıllar sonra benzer bir kampanyayı Osimhen için başlattı.

6 /8 Gaziantep'teki kupa finali sonrası tribünlerden yükselen "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor" tezahüratları dalga dalga yayıldı.

7 /8 Milyonlarca taraftar sokakta, sosyal medyada aynı sloganı haykırdı. Sarı-kırmızılı yönetim de golcü oyuncunun bonservisi için her türlü fedakarlığı yapmaya kararlı.