Galatasaray tarih yazmak istiyor: Hedef Fenerbahçe'nin rekorunu kırmak

Süper Lig'de 5'te 5 yaparak başlayan Galatasaray'da gözler, Fenerbahçe'nin rekoruna çevrilmiş durumda.
Son olarak ligde Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, yeni sezona 5'te 5 yaparak giriş yaptı.
Süper Lig'de oynadığı son 13 maçı da kazanmayı başaran Galatasaray, tarihinin en iyi sezon başlangıcına da imzasını atmaya hazırlanıyor.
Süper Lig'de evinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etmeye hazırlanan sarı kırmızılılar rakibini yenerse rekorunu egale edecek.
Hem 2009-10'da hem de geçen sezon 18 puan toplarken 15 averaj elde eden Galatasaray, bu yıl ise 5 haftada 15 puan ve 14 averaj elde etti.
Eğer Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'u 2 farkla yenerse averaj sayısı olarak tarihinin en iyi başlangıcına imzasını atacak.
Rekor ise 2023-24'te 10'da 10 yapan Fenerbahçe'ye ait.