Galatasaray, transferin son günlerinde kadrosuna önemli bir ismi daha dahil etmeyi planlıyor. Sarı kırmızılıların transfer etmek istediği futbolcunun Frankowski olduğu öğrenilirken Polonyalı oyuncunun pazarlıklar esnasında yaptığı bir hamle gündem oldu.

1 /6 Galatasaray'ın sağ kanat bek olarak kadrosuna dahil etmek istediği Frankowski'nin transfer süreciyle ilgili sürpriz bilgiler gelmeye başladı. Galatasaray'ın bonservisi için 6 milyon Euro'ya çıktığı oyuncu, kulübünden transferine izin vermesini istedi.

2 /6 Bu sebeple son lig maçı kadrosunda yer almayan oyuncunun menajeri aracılığıyla kulübüne 'beni bırakın' mesajı gönderdiği ortaya çıktı. Frankowski bu sebeple Lens yönetiminin elini pazarlıklarda ciddi anlamda zora soktu.

3 /6 Galatasaray'ın fan hesapları oyuncunun sarı kırmızılı formayla yapılmış fotoğraflarını sosyal medyada paylaşırken futbolcuya da 'Come to Galatasaray' mesajları gönderiyor.

4 /6 Fransa basını, Frankowski'nin yaşanan bu transfer süreci sebebiyle Lens'te bir kariyerinin olmasının zor olduğunu belirtiyor.

5 /6 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da uzun süredir izlediği ve istediği Frankowski ile görüştüğü ve transferin artık an meselesi olduğu ifade ediliyor.