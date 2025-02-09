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Galatasaray'da oynamak için her şeyi göze aldı

Galatasaray'da oynamak için her şeyi göze aldı

19:039/02/2025, الأحد
G: 9/02/2025, الأحد
Yeni Şafak
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Galatasaray, transferin son günlerinde kadrosuna önemli bir ismi daha dahil etmeyi planlıyor. Sarı kırmızılıların transfer etmek istediği futbolcunun Frankowski olduğu öğrenilirken Polonyalı oyuncunun pazarlıklar esnasında yaptığı bir hamle gündem oldu.

Galatasaray'ın sağ kanat bek olarak kadrosuna dahil etmek istediği Frankowski'nin transfer süreciyle ilgili sürpriz bilgiler gelmeye başladı. Galatasaray'ın bonservisi için 6 milyon Euro'ya çıktığı oyuncu, kulübünden transferine izin vermesini istedi.

Bu sebeple son lig maçı kadrosunda yer almayan oyuncunun menajeri aracılığıyla kulübüne 'beni bırakın' mesajı gönderdiği ortaya çıktı. Frankowski bu sebeple Lens yönetiminin elini pazarlıklarda ciddi anlamda zora soktu.

Galatasaray'ın fan hesapları oyuncunun sarı kırmızılı formayla yapılmış fotoğraflarını sosyal medyada paylaşırken futbolcuya da 'Come to Galatasaray' mesajları gönderiyor. 

Fransa basını, Frankowski'nin yaşanan bu transfer süreci sebebiyle Lens'te bir kariyerinin olmasının zor olduğunu belirtiyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da uzun süredir izlediği ve istediği Frankowski ile görüştüğü ve transferin artık an meselesi olduğu ifade ediliyor.

29 yaşındaki Polonyalı futbolcu, Lens'te bu sezon 18 maçta forma giydi. Frankowski bu maçlarda 4 gol attı 2 de asist yapma başarısı gösterdi. Genellikle sağ bek bölgesinde forma giyen oyuncu, Polonya Milli Takımı'nın da 47 kez formasını giydi.

#Galatasaray
#Frankowski
#Lens

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