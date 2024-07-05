Galatasaray üç yıldızının fiyatını belirledi: Hedef 30 milyon euro

Yeni transferler için bütçe oluşturmak isteyen Galatasaray; Zaha, Tete ve Ziyech için fiyat etiketi oluşturdu. Sarı-kırmızılı takım, oyuncuların fiyatını 10'ar milyon euro olarak belirledi. Aslan, hem yeni transferler içini bütçe oluşturmak hem de yüksek maliyetlerden kurtulmak istiyor.

1 / 7 Galatasaray, yaz transfer döneminde oyuncu satışına Nicolo Zaniolo ile başladı.

2 / 7 İtalyan yıldızı Serie A ekiplerinden Atalanta'ya şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralayan sarı-kırmızılı takımda gözler diğer isimlere çevrildi.

3 / 7 Galatasaray'da geçtiğimiz sezon başında bedelsiz transfer edilen Zaha, Tete ve Ziyech'e 10'ar milyon euro fiyat biçildi.

4 / 7 Sarı-kırmızılı takım, hem 30 milyon euro kazanç elde etmeyi hem de bu oyuncuların yüksek maaş, imza parası, imaj hakkı ve bonus ödemelerinden kurtulmayı planlıyor.

5 / 7 Galatasaray'a yıllık maliyeti 8 milyon euronun üzerinde olan Zaha'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden büyük ilgi var.

Fildişi Sahilli futbolcuyla eski takımı Crystal Palace dahil West Ham ve Wolverhampton ilgileniyor.

6 / 7 Yıllık maliyeti 5 milyon euroyu aşan Tete'yi Brezilya kulüpleri takip ediyor.