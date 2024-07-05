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Spor

Galatasaray üç yıldızının fiyatını belirledi: Hedef 30 milyon euro

Umut Yılmaz
09:33 - 5/07/2024 Cuma
Güncelleme: 09:43 - 5/07/2024 Cuma
Yeni Şafak

Yeni transferler için bütçe oluşturmak isteyen Galatasaray; Zaha, Tete ve Ziyech için fiyat etiketi oluşturdu. Sarı-kırmızılı takım, oyuncuların fiyatını 10'ar milyon euro olarak belirledi. Aslan, hem yeni transferler içini bütçe oluşturmak hem de yüksek maliyetlerden kurtulmak istiyor.

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Galatasaray, yaz transfer döneminde oyuncu satışına Nicolo Zaniolo ile başladı. 

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İtalyan yıldızı Serie A ekiplerinden Atalanta'ya şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralayan sarı-kırmızılı takımda gözler diğer isimlere çevrildi. 

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Galatasaray'da geçtiğimiz sezon başında bedelsiz transfer edilen Zaha, Tete ve Ziyech'e 10'ar milyon euro fiyat biçildi.

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Sarı-kırmızılı takım, hem 30 milyon euro kazanç elde etmeyi hem de bu oyuncuların yüksek maaş, imza parası, imaj hakkı ve bonus ödemelerinden kurtulmayı planlıyor.

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Galatasaray'a yıllık maliyeti 8 milyon euronun üzerinde olan Zaha'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden büyük ilgi var. 


Fildişi Sahilli futbolcuyla eski takımı Crystal Palace dahil West Ham ve Wolverhampton ilgileniyor. 

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Yıllık maliyeti 5 milyon euroyu aşan Tete'yi Brezilya kulüpleri takip ediyor. 

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Maaşı 2.8 milyon euro olan Ziyech ile ise Suudi Arabistan ve ABD kulüpleri ilgileniyor.

#Galatasaray
#Wilfired Zaha
#Tete
#Hakim Ziyech
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