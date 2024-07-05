Galatasaray üç yıldızının fiyatını belirledi: Hedef 30 milyon euro

Yeni transferler için bütçe oluşturmak isteyen Galatasaray; Zaha, Tete ve Ziyech için fiyat etiketi oluşturdu. Sarı-kırmızılı takım, oyuncuların fiyatını 10'ar milyon euro olarak belirledi. Aslan, hem yeni transferler içini bütçe oluşturmak hem de yüksek maliyetlerden kurtulmak istiyor.
Galatasaray, yaz transfer döneminde oyuncu satışına Nicolo Zaniolo ile başladı.
İtalyan yıldızı Serie A ekiplerinden Atalanta'ya şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralayan sarı-kırmızılı takımda gözler diğer isimlere çevrildi.
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon başında bedelsiz transfer edilen Zaha, Tete ve Ziyech'e 10'ar milyon euro fiyat biçildi.
Sarı-kırmızılı takım, hem 30 milyon euro kazanç elde etmeyi hem de bu oyuncuların yüksek maaş, imza parası, imaj hakkı ve bonus ödemelerinden kurtulmayı planlıyor.
Galatasaray'a yıllık maliyeti 8 milyon euronun üzerinde olan Zaha'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden büyük ilgi var.
Fildişi Sahilli futbolcuyla eski takımı Crystal Palace dahil West Ham ve Wolverhampton ilgileniyor.
Yıllık maliyeti 5 milyon euroyu aşan Tete'yi Brezilya kulüpleri takip ediyor.
Maaşı 2.8 milyon euro olan Ziyech ile ise Suudi Arabistan ve ABD kulüpleri ilgileniyor.