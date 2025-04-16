Galatasaray ve Fenerbahçe peşindeydi: Griezmann’ın yeni sezondaki adresi belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin bir dönem transfer listesinde yer alan dünyaca ünlü Fransız yıldız Antoine Griezmann’ın yeni sezondaki adresi belli oldu.
Atletico Madrid, Antoine Griezmann ile 2026-27 sezonunun sonuna kadar yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.
Relevo'da yer alan habere göre; Antoine Griezmann, Atletico Madrid'den ayrılmıyor.
Fransız yıldız, kulübüyle olan bağını 2027 yazına kadar uzatma konusunda anlaşmaya varıldı. Bu kararla birlikte olası bir MLS transferi de rafa kalktı.
Simeone'nin ısrarla takımda tutmak istediği Griezmann, maaşında indirime giderek kulüpte kalmayı kabul etti.
Los Angeles FC'nin ilgisine rağmen "evinde" kalmayı tercih eden Grizi, yeni sezon planlamalarında da kilit rol oynayacak.
Atletico, savunma hattını güçlendirmek için Tottenham’dan Cuti Romero’yu hedef aldı. Azpilicueta’nın ayrılığı halinde ise iki stoper ve bir sol bek transferi gündemde.