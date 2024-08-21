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Spor

Aslan'a dev gelir! Şampiyonlar Ligi'nden para yağacak

09:31 - 21/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:53 - 21/08/2024 Çarşamba
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, rakibini geçmeyi başarırsa dev bir gelirin de sahibi olacak. İşte detaylar...

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam İsviçre temsilcisi Young Boys ile kozlarını paylaşacak.





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İki ayaklı eşleşmede rakibini elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne katılacak sarı-kırmızılılar, 25 milyon euro'ya yakın bir parayı kasasına koyacak.




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Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde Avrupa kazancını geçen sezonun üzerine çıkarabilir.




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Galatasaray geçen sezon Avrupa kupalarından 31 milyon euro gelir elde etmişti.


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Şampiyonlar Ligi'nde değişen formatla birlikte grup etabında 8 maç oynanacak ve her galibiyetin değeri 2.8 milyon euro olacak.

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Devler Ligi'nde takımlar beraberlikte ise 930 bin euro ile ödüllendirecek.

#Galatasaray
#Şampiyonlar Ligi
#Young Boys
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