UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, rakibini geçmeyi başarırsa dev bir gelirin de sahibi olacak. İşte detaylar...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam İsviçre temsilcisi Young Boys ile kozlarını paylaşacak.
İki ayaklı eşleşmede rakibini elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne katılacak sarı-kırmızılılar, 25 milyon euro'ya yakın bir parayı kasasına koyacak.
Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde Avrupa kazancını geçen sezonun üzerine çıkarabilir.
Galatasaray geçen sezon Avrupa kupalarından 31 milyon euro gelir elde etmişti.
Şampiyonlar Ligi'nde değişen formatla birlikte grup etabında 8 maç oynanacak ve her galibiyetin değeri 2.8 milyon euro olacak.
Devler Ligi'nde takımlar beraberlikte ise 930 bin euro ile ödüllendirecek.