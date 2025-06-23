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Galatasaray’da duygusal veda: Yıldız futbolcudan flaş karar!

Galatasaray’da duygusal veda: Yıldız futbolcudan flaş karar!

10:0623/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray’ın sevilen yıldızı sarı-kırmızılılarla sözleşmesinin sona ermesinin ardından futbolu bıraktığını duyurdu. 37 yaşındaki efsane 3 Temmuz 2025’te eski takım arkadaşı Marek Hamsik’in jübile maçında son kez kramponlarını giyecek.

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Dries Mertens, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.


Belçikalı oyuncu, 3 Temmuz'da Marek Hamsik'in jübile maçında son kez kramponlarını giyeceğini ifade etti.


Mertens yaptığı açıklamada Hamsik için "Seninle son maçımı oynamak için sabırsızlanıyorum.


Futbolu bıraktım ama son kez senin için ayakkabılarımı giyiyorum. Çünkü sen benim her zaman kaptanım olarak kalacaksın." dedi.

Galatasaray formasıyla 136 maça çıkan Mertens, 25 gol ve 36 asistle oynayıp 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşadı. 

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