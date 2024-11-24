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Galatasaray'da gerginlik: Maç sonu tartıştılar

Galatasaray'da gerginlik: Maç sonu tartıştılar

09:5424/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Galatasaray'da Fernando Muslera ile Kerem Demirbay arasında gerginlik çıktı. Bodrum FK maçının bitiş düdüğünün ardından ikili arasında tansiyon bir anda yükselirken araya takım arkadaşları girdi.

Süper Lig'in 13. haftasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Volkan Demirel'in çalıştırdığı Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.

Lider Galatasaray, 45 dakika 10 kişi oynayan rakibini Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 mağlup ederek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Galatasaray'da yaşanan gerginlik ise dikkat çekti.

Bodrum FK'nın son dakikada direkten dönen topuna sinirlenen kaptan Muslera, maç sonu Kerem Demirbay'a çıkıştı.




Kerem Demirbay da kendisine çıkışan Muslera'ya karşılık verince ikili arasında tansiyon bir anda yükseldi.



Muslera ile Kerem'in arasına giren takım arkadaşları, iki ismi sakinleştirmeye çalıştı.

Daha sonra galibiyeti kutlamak için takım halinde sarı-kırmızılı taraftarların bulunduğu deplasman tribününe giden iki isim yan yana poz verdi.

Kerem Demirbay, Muslera ile arasında geçen gerginlikle ilgili soruya, "Biz çocuk değiliz bitti gitti" cevabını verdi.

Fernando Muslera da sosyal medya hesabından Kerem Demirbay'ı paylaştı.

#Galatasaray
#Fernando Mulsera
#Kerem Demirbay

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