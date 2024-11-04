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Galatasaray'da kadro dışı kalacaklar belli oldu! İşte yabancı kontenjanına takılan iki isim

Galatasaray'da kadro dışı kalacaklar belli oldu! İşte yabancı kontenjanına takılan iki isim

11:554/11/2024, Pazartesi
G: 4/11/2024, Pazartesi
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Trendyol Süper Lig'de haftayı bay geçen Galatasaray'da, Ismael Jakobs sevinci yaşanıyor. Yıldız ismin iyileşmesinin ardından sarı-kırmızılılarda kadro dışı kalacak yabancı oyuncular belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'da Hakim Ziyech yine tribüne çıkacak ancak bu sefer kadro dışı olduğunu için...

31 yaşındaki ismin taraftarların arasında izlediği maç ve transfer tanıtımı uzun süre konuşulmuştu.

Çift santrforlu sistemde Okan Buruk, 4-4-2 ve 3-5-2 formasyonlarında Hakim Ziyech'i düşünmüyor.

Ocakta ayrılacak Faslı yıldız için Cimbom'un ABD'den gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.

Yıllık 2 milyon 850 bin Euro garanti ücreti olan tecrübeli futbolcu, bu sezon oynadığı 5 maçta skora katkı veremedi.

Takvim'de yer alan habere göre Okan Buruk, Jakobs'un takıma katılması ile beraber Yusuf Demir'i de Ziyech ile birlikte kadro dışı bırakacak.

Bu futbolcuların yabancı kontenjanına takıldığı bildirildi.

#Galatasaray
#Tottenham
#UEFA Avrupa Ligi

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