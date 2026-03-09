Yeni Şafak
Galatasaray'da Liverpool maçı öncesi büyük tehlike

10:069/03/2026, Pazartesi
G: 9/03/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber

Devler Ligi'nde yarın Liverpool'u konuk edecek Galatasaray'da 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler kart görmeleri durumunda rövanş maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. 

Lig etabındaki maçı Galatasaray kazandı


Sarı-kırmızılı ekip, lig etabında karşılaştığı Liverpool'u 1-0 yendi.


Galatasaray, İngiliz temsilcisini Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında konuk etti. Sezona Almanya temsilcisi Eintracht Frankfur'a deplasmanda 5-1 yenilerek başlayan "Cimbom" sahasında Liverpool'u 1-0 yenerek hem moral buldu hem de turu geçmek için ilk adımı attı.


Söz konusu müsabakada golü 16. dakikada Victor Osimhen penaltıdan kaydetti.



Sarı-kırmızılılar tam kadro


Galatasaray, Liverpool müsabakasına tam kadro çıkacak.


Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, geniş kadronun avantajından faydalanabilecek. Galatasaray'da sadece UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, forma giyemeyecek.

 Yedi oyuncu sınırda


Galatasaray'da 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.


Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Uğurcan Çakır, savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, hücum oyuncuları Noa Lang ile Victor Osimhen, yarınki müsabakada sarı kart görmeleri durumunda rövanş maçında forma giyemeyecek.


Sarı kart ceza sınırında bulunan teknik direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde İngiltere'deki mücadelede saha kenarında yer alamayacak.


Liverpool'da ise Conor Bradley ile Curtis Jones, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İngiliz temsilcisinde sakatlığı olan Alexander Isak yarınki mücadelede sahadaki yerini alamayacak.












Rövanş maçı 18 Mart'ta


Galatasaray, son 16 turu rövanş maçını 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda yapacak.


Taraftarı önünde avantajlı bir skor almaya çalışacak sarı-kırmızılı ekip, rövanş maçına ise 18 Mart'ta İngiltere'de çıkacak. Anfield'da yapılacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.




