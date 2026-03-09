Lig etabındaki maçı Galatasaray kazandı





Sarı-kırmızılı ekip, lig etabında karşılaştığı Liverpool'u 1-0 yendi.





Galatasaray, İngiliz temsilcisini Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında konuk etti. Sezona Almanya temsilcisi Eintracht Frankfur'a deplasmanda 5-1 yenilerek başlayan "Cimbom" sahasında Liverpool'u 1-0 yenerek hem moral buldu hem de turu geçmek için ilk adımı attı.





Söz konusu müsabakada golü 16. dakikada Victor Osimhen penaltıdan kaydetti.







