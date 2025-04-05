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Galatasaray'da Mauro Icardi heyecanı! Dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'da Mauro Icardi heyecanı! Dönüş tarihi belli oldu

09:375/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yaşadığı sakatlığın ardından geçirdiği ameliyat sonrası sezonu kapatmıştı. Yıldız futbolcunun sahalara dönüş zamanı belli oldu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'da Mauro Icardi aylardır sahalardan uzak. Çapraz bağ sakatlığı sonrası sezonu kapatan Arjantinli yıldızın son durumunda yeni bir gelişme yaşandı.

Geçirdiği ameliyat sonrası salonda çalışmalarına devam eden Mauro Icardi artık sahaya inmeye hazırlanıyor.


Fanatik'te yer alan habere göre, Icardi özel fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalara başlayacak.

Arjantinli golcünün durumu Galatasaray'ın sağlık heyeti tarafından yakından kontrol edilecek.

Icardi'nin temmuz ayında takıma katılması ve sezon öncesi kampında yer alması bekleniyor.

#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Süper Lig

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