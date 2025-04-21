Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımda bu mücadele öncesi şok bir sakatlık yaşandı. İşte ayrıntılar...
TÜMOSAN Konyaspor ile yarın Ziraat Türkiye Kupası’nda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray’da çalışmalar dün sabah yapılan antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Okan Buruk’un, takımla çalışmalara başlamasına karşın Kaan Ayhan’ı yarın riske etmeyeceği öğrenildi.
Barış Alper Yılmaz’ın cezası nedeniyle olmayacağı karşılaşmada Sallai’nin bekte, Frankowski’nin ise ön tarafta Konyaspor’a karşı görev yapacağı öğrenildi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükselen ve Konyaspor'la eşleşen Galatasaray'a Morata'dan kötü haber geldi.
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre İspanyol golcü Alvaro Morata sakatlandı. Yıldız ismin durumu MR sonrası belli olacak.