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Okan Buruk'un kaç maç ceza alacağı belli oldu: Hakemi tehdit etmişti

Okan Buruk'un kaç maç ceza alacağı belli oldu: Hakemi tehdit etmişti

Haber Merkezi
10:242/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un ’tehdidi’ nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Okan Buruk'un kaç maç ceza alacağı da belli oldu. Peki, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kaç maç ceza alacak?

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı.

Sevk edilenler arasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da var.

Buruk, Kasımpaşa mücadelesinde hakeme yönelik 'tehdit' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kaç maç ceza alacak?

Okan Buruk maçın hakemine, "Buna penaltı veren burada bir daha maç yönetemez" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun dünkü açıklamasında, Buruk’un “tehdidi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verildiği belirtildi.


41. Madde'de şu şekilde:


"TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verilir."


Okan Buruk'un en az 3 maç ceza alacağı tahmin ediliyor.

#Galatasaray
#Okan Buruk
#Süper Lig

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