Galatasaray’da şok ayrılık! Mertens ve Montella devreye girdi sezon sonu gidiyor

İngiliz ve İtalyan kulüplerinin hâlâ peşinde olduğu konuşuluyor. Ayrıca, Aralık 2024’te Sivasspor maçında Rey Manaj’ın sert faulü sonrası sakatlanarak 3 hafta sahalardan uzak kalması, onun ne kadar kritik bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi.







