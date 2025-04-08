Galatasaray’da şok ayrılık! Mertens ve Montella devreye girdi sezon sonu gidiyor

Osimhen’in bonservisi için Napoli ile masaya oturmaya hazırlanan Galatasaray’da beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı. Dries Mertens’in Napoli’ye önerdiği yıldız futbolcu için İtalyan ekibinin, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’dan da görüş aldığı ortaya çıktı. Detaylar haberimizde.
Napoli'den sezon başında kiralık olarak renklerine bağladığı Victor Osimhen'in bonservisini almak isteyen Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı koz olarak kullanabilir.
Milliyet'te yer alan habere göre, Napoli'nin efsaneleri arasında yer alan Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz'ı İtalyan ekibine önerdi.
Mertens'in Barış Alper Yılmaz için Napoli'ye, "Çok çalışkan bir oyuncu ve birçok pozisyonda oynuyor. Barış'ı aldığınız rakamın iki katına satabilirsiniz." dediği iddia edildi.
Napoli'nin ise Barış Alper Yılmaz için transfer kararı verdiği ve sezon bitmeden pazarlık masasına oturulacağı öne sürüldü.
Ana gündem maddesi Osimhen olan Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ı bu transferde koz olarak kullanabileceği aktarıldı.
Napoli yetkililerin Mertens dışında Barış Alper Yılmaz için A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan da görüş aldığı ifade edildi.
Bu sezon Galatasaray’da gösterdiği çıkış, Avrupa kulüplerinin de radarına girmesini sağladı.
Transfermarkt’a göre piyasa değeri 20 milyon Euro’ya ulaşan Barış için yaz transfer döneminde West Ham United’ın 30 milyon Euro’luk, Nottingham Forest’ın ise 25 milyon Euro’luk teklifleri geri çevrildi.
İngiliz ve İtalyan kulüplerinin hâlâ peşinde olduğu konuşuluyor. Ayrıca, Aralık 2024’te Sivasspor maçında Rey Manaj’ın sert faulü sonrası sakatlanarak 3 hafta sahalardan uzak kalması, onun ne kadar kritik bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi.
24 yaşındaki oyuncu Avrupa devlerini harekete geçirirken, Galatasaray yönetimi ise onu kolay bırakmaya niyetli değil.