Galatasaray'dan Beşiktaş derbisiyle ilgili karar çıktı: Kural hatası başvurusu yapılacak mı?

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası yapıldığına dair iddialar vardı. Konuyla ilgili Galatasaray'ın kararı belli oldu. Peki Galatasaray, Beşiktaş derbisinde kural hatası yapıldığına dair başvuruda bulunacak mı?
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmıştı.
Takımlara 5 oyuncu değişikliğini maçı en fazla 3 kez durdurarak yapma hakkı verilirken, Beşiktaş derbide karşılaşmayı toplam 4 kez durdurmuştu.
Pozisyonda bir oyuncu oyuna girdikten sonra Yasin Kol oyunu başlatmış, 10 saniye sonra durdurup yeniden oyuncu değişikliği yapılmasını istemiş ve saha kenarındaki diğer oyuncu da oyuna girmişti.
Derbinin hakemi Yasin Kol'un yönetimine tepkili olan Galatasaray yönetiminin kural hatası için başvuru yapıp yapmayacağı da belli oldu.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray, kural hatası başvurusu yapmayacak.