Galatasaray'dan Beşiktaş derbisiyle ilgili karar çıktı: Kural hatası başvurusu yapılacak mı?

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası yapıldığına dair iddialar vardı. Konuyla ilgili Galatasaray'ın kararı belli oldu. Peki Galatasaray, Beşiktaş derbisinde kural hatası yapıldığına dair başvuruda bulunacak mı?

1 /5 Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmıştı.

2 /5 Takımlara 5 oyuncu değişikliğini maçı en fazla 3 kez durdurarak yapma hakkı verilirken, Beşiktaş derbide karşılaşmayı toplam 4 kez durdurmuştu.

3 /5 Pozisyonda bir oyuncu oyuna girdikten sonra Yasin Kol oyunu başlatmış, 10 saniye sonra durdurup yeniden oyuncu değişikliği yapılmasını istemiş ve saha kenarındaki diğer oyuncu da oyuna girmişti.

4 /5 Derbinin hakemi Yasin Kol'un yönetimine tepkili olan Galatasaray yönetiminin kural hatası için başvuru yapıp yapmayacağı da belli oldu.