Galatasaray’dan derbi öncesi şaşırtan hamle: Sahaya böyle çıkacaklar!

18:404/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, bu akşam evinde saat 20:00’de RAMS Park’ta ezeli rakibi Beşiktaş’ı konuk edecek. Derbi öncesi sarı-kırmızılılar, şaşırtan bir sosyal farkındalık hamlesiyle gündeme geldi. Detaylar haberimizde.

Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.


Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi anlamlı bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor.


Sarı-kırmızılı futbolcular, Dünya Hayvan Hakları günü dolayısıyla Beşiktaş maçında ısınmaya hayvan dostlarımızla, köpek dostlarımızla çıkacak.


Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi saat 20.00'de başlayacak. [beIN Sports]


