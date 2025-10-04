Galatasaray’dan derbi öncesi şaşırtan hamle: Sahaya böyle çıkacaklar!

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, bu akşam evinde saat 20:00’de RAMS Park’ta ezeli rakibi Beşiktaş’ı konuk edecek. Derbi öncesi sarı-kırmızılılar, şaşırtan bir sosyal farkındalık hamlesiyle gündeme geldi. Detaylar haberimizde.
Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi anlamlı bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı futbolcular, Dünya Hayvan Hakları günü dolayısıyla Beşiktaş maçında ısınmaya hayvan dostlarımızla, köpek dostlarımızla çıkacak.
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi saat 20.00'de başlayacak. [beIN Sports]