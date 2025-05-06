Galatasaray'dan Fenerbahçelileri çılgına çevirecek hamle: Tarihte bir ilk olacak

Galatasaray, ligde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde yer alıyor ve şampiyonluk için adeta günler sayıyor. Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları için planlar yapıldı. Galatasaray'ın bir planı ise Fenerbahçelileri kızdıracak cinsten. İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi de ilgilendiren şampiyonluk planı...

1 /10 Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'a 1-0 kaybetmesinin ardından Galatasaray ile arasında olan puan farkı 8'e yükseldi.

2 /10 Ligin bitimine 4 hafta kala sarı kırmızılı takım, çok büyük bir avantajı elde etti.

3 /10 25. şampiyonluk için adeta günleri sayan Galatasaray'da, şampiyonluk kutlamaları için planlar yapılıyor.

4 /10 Galatasaray'ın bir planı ise Fenerbahçelileri kızdıracak cinsten.

5 /10 Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Vole'de katıldığı programda, Galatasaray'ın kutlamalarda ne yapacağını açıkladı.

6 /10 Serdar Ali Çelikler şu ifadeleri kullandı:

7 /10 "Adnan Polat ile karşılaşmıştık. O anlattı bize."

8 /10 "Dedi ki, '5 yıldızlı drone'u hem Fenerbahçe'nin hem de Beşiktaş'ın stadyumlarının üzerinden geçireceğim. Kutlama alanına öyle getireceğim.'

9 /10 "Galatasaray'da işler iyi gidiyor."