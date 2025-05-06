Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'dan Fenerbahçelileri çılgına çevirecek hamle: Tarihte bir ilk olacak

Galatasaray'dan Fenerbahçelileri çılgına çevirecek hamle: Tarihte bir ilk olacak

Haber Merkezi
10:386/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray, ligde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde yer alıyor ve şampiyonluk için adeta günler sayıyor. Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları için planlar yapıldı. Galatasaray'ın bir planı ise Fenerbahçelileri kızdıracak cinsten. İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi de ilgilendiren şampiyonluk planı...

Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'a 1-0 kaybetmesinin ardından Galatasaray ile arasında olan puan farkı 8'e yükseldi.

Ligin bitimine 4 hafta kala sarı kırmızılı takım, çok büyük bir avantajı elde etti.

25. şampiyonluk için adeta günleri sayan Galatasaray'da, şampiyonluk kutlamaları için planlar yapılıyor.

Galatasaray'ın bir planı ise Fenerbahçelileri kızdıracak cinsten.

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Vole'de katıldığı programda, Galatasaray'ın kutlamalarda ne yapacağını açıkladı.

Serdar Ali Çelikler şu ifadeleri kullandı:

"Adnan Polat ile karşılaşmıştık. O anlattı bize."

"Dedi ki, '5 yıldızlı drone'u hem Fenerbahçe'nin hem de Beşiktaş'ın stadyumlarının üzerinden geçireceğim. Kutlama alanına öyle getireceğim.'

"Galatasaray'da işler iyi gidiyor."

Galatasaray eğer böyle bir kutlama yaparsa rakiplerinin stadyumları üzerinde şov yapan ilk kulüp olacak.

#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Adnan Polat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ FARKI SON DAKİKA! 4 aylık fark kesinleşti: Emekli ve memur maaş farkı ne kadar, yüzde kaç oldu?