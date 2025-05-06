Galatasaray'dan Fenerbahçelileri çılgına çevirecek hamle: Tarihte bir ilk olacak

Galatasaray, ligde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde yer alıyor ve şampiyonluk için adeta günler sayıyor. Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları için planlar yapıldı. Galatasaray'ın bir planı ise Fenerbahçelileri kızdıracak cinsten. İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi de ilgilendiren şampiyonluk planı...
Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'a 1-0 kaybetmesinin ardından Galatasaray ile arasında olan puan farkı 8'e yükseldi.
Ligin bitimine 4 hafta kala sarı kırmızılı takım, çok büyük bir avantajı elde etti.
25. şampiyonluk için adeta günleri sayan Galatasaray'da, şampiyonluk kutlamaları için planlar yapılıyor.
Galatasaray'ın bir planı ise Fenerbahçelileri kızdıracak cinsten.
Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Vole'de katıldığı programda, Galatasaray'ın kutlamalarda ne yapacağını açıkladı.
Serdar Ali Çelikler şu ifadeleri kullandı:
"Adnan Polat ile karşılaşmıştık. O anlattı bize."
"Dedi ki, '5 yıldızlı drone'u hem Fenerbahçe'nin hem de Beşiktaş'ın stadyumlarının üzerinden geçireceğim. Kutlama alanına öyle getireceğim.'
"Galatasaray'da işler iyi gidiyor."
Galatasaray eğer böyle bir kutlama yaparsa rakiplerinin stadyumları üzerinde şov yapan ilk kulüp olacak.