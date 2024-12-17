Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'nin de istediği dünyaca ünlü futbolcunun menajerini İstanbul'a getirdi. 31 yaşındaki yıldızın sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi.
Süper Lig'de sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 4-3 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.
Paulo Dybala'nın temsilcisi Carlos Novel'in Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a geldiği bildirildi.
Sports Digitale'nin aktardığı habere göre; Arjantinli yıldızın temsilcisi, görüşmelerin ardından Trabzonspor maçını da yönetim locasında George Gardi ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte izledi.
Paulo Dybala'nın Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı, Gardi'nin de sarı-kırmızılı kulübü temsilen Roma ile görüşeceği aktarıldı.
Bilindiği üzere Fenerbahçe de Jose Mourinho'nun eski öğrencisi olan Dybala için girişimlerde bulunuyordu.
Roma ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon İtalyan ekibi formasıyla çıktığı 18 maçta 2 gol atıp 1 asist kaydetti.