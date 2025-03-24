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Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Teklif belli oldu

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Teklif belli oldu

11:1524/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, eski gözdesi İlkay Gündoğan için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, Türk asıllı Alman yıldıza hazırladığı sözleşme belli oldu.

Bir yandan 25. şampiyonluğuna uzanıp 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışıyor. Üst üste üçüncü kez mutlu sona ulaşıp rakiplerine önemli bir mesaj vermek isteyen sarı-kırmızılılar, bu kez transferde hatasız ilerlemek istiyor.

Jelert, Jakobs ve Cuesta gibi isimlerle karavana atan yönetim, bu kez çalışmalara önceden başladı. Daha önce de ismi Galatasaray ile anılan ve her fırsatta kariyerinde parçalı formayı giymek istediğini belirten İlkay Gündoğan listedeki isimlerden birisi.

Hem Lucas Torreira'nın olası ayrılığı hem de orta alanı güçlendirmek için sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki İlkay ile temasa geçilecek. Fotomaç'ta yer alan habere göre bedelsiz olarak transfer edilmek istenen tecrübeli oyuncuya 1+1 senelik sözleşme önerilecek.

Manchester City'nin futbolu bırakıp teknik heyete dahil olması için yaptığı teklifi geri çeviren ve Galatasaray'ı beklemeye başlayan İlkay'a teknik direktör Okan Buruk da yeşil ışık yakmıştı. Şampiyonluk yarışının netleşmesinin ardından İlkay ile masaya oturulacak ve resmi teklif iletilecek.

#Galatasaray
#İlkay Gündoğan
#Transfer

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