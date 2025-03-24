Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Teklif belli oldu

Jelert, Jakobs ve Cuesta gibi isimlerle karavana atan yönetim, bu kez çalışmalara önceden başladı. Daha önce de ismi Galatasaray ile anılan ve her fırsatta kariyerinde parçalı formayı giymek istediğini belirten İlkay Gündoğan listedeki isimlerden birisi.