Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'dan Okan Buruk kararı! Sözleşmesine o madde konulacak

Galatasaray'dan Okan Buruk kararı! Sözleşmesine o madde konulacak

10:4127/04/2025, Pazar
G: 27/04/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber

Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'a önemli teklifler geliyordu. Sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli teknik adam için harekete geçme kararı aldı. Yeni yapılacak sözleşmede Buruk için tazminat maddesi de konulacak. İşte ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı kırmızılılar bir yandan şampiyonluk yarışını sürdürürken, bir yandan da yeni sezonun planlamalarına devam ediyor.

Cimbom'da hem gelecek hem de gidecek futbolcular büyük merak konusu olmuştu. Ancak Aslan'da bu kez teknik direktör Okan Buruk hakkında flaş bir haber geldi.

Galatasaray'ı son iki yıl üst üste şampiyonluğa taşıyan, bu sezon da takımını zirveye yerleştiren teknik direktör Okan Buruk için harekat başladı.

Okan Buruk'un gelecek sezon sonunda bitecek sözleşmesi 2 yıl daha uzatılıp yıllık ücretini 4 milyon euro'nun üzerine taşımak isteyen Galatasaray yönetiminden sürpriz bir hamle daha geldi.


Yeni Asır'ın haberine göre Dursun Özbek yönetimi, Avrupa'dan birçok takımın peşinde olduğu genç teknik adam için sözleşmeye tazminat koyma kararı aldı.

Bu rakamın da 15 milyon Euro olması planlanıyor.


#Okan Buruk
#Galatasaray
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İOKBS kaç netle kazanılır? MEB 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf bursluluk sınavı taban puanları