Galatasaray’dan şampiyonluk garantisi: 30 yıldır değişmeyen istatistik!

Cimbom söz konusu karşılaşmalarda 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu sezon da son 8 haftaya girilirken Galatasaray'ın son 2 sezonda olduğu gibi üst üste üçüncü kez bu başarıyı gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği merak konusu.



