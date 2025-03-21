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Galatasaray’dan Samsunspor’a takas teklifi

Galatasaray’dan Samsunspor’a takas teklifi

15:3721/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Galatasaraylı yıldızı radarına almıştı. Sarı-kırmızılılar Samsunspor’a takas teklifiyle gitmeyi planlıyor. Detaylar haberimizde.

Samsunspor forması giyen Danimarkalı 10 numara Carlo Holse, Galatasaray'ın gündemine girdi.


25 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 25 maçta 7 gol atıp 2 asist yaparken Samsunspor'un 3. sırada yer almasında büyük pay sahibi oldu.


2.5 MİLYON EURO'YA GELDİ


Kopenhag, Esbjerg ve Rosenborg formaları giyen Carlo Holse, 2023 yaz transfer döneminde 2.5 milyon Euro Rosenborg'dan transfer edilmişti.


YÜKSEL YILDIRIM'A TAKAS TEKLİFİ YAPILACAK


Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Galatasaray'dan Kerem Demirbay'ı istediğini dile getirmişti.


Galatasaray yönetiminin kırmızı beyazlı kulübe Kerem Demirbay + para teklifinde bulunacağı aktarıldı.


5 MİLYON EURO İSTİYORLAR


Samsunspor'un Galatasaray'dan 5 milyon Euro bonservis talep ettiği, sarı kırmızılıların ise bu rakamı takas yoluyla düşürmeyi planladığı belirtildi.


Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3.40 milyon euro.

#Galatasaray
#Samsunspor
#Carlo Holse
#Kerem Demirbay

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