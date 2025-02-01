Galatasaray'dan ters köşe transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli İstanbul'a geliyor

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna Ahmed Kutucu'yu katmıştı. Sarı-kırmızılılarda gündemde Alvaro Morata ismi yer alırken Aslan'dan bomba bir hamle daha geldi. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin eski oyuncusuyla ilgilendiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Sezon başından bu yana adı Süper Lig devleriyle anılan milli futbolcu Merih Demiral, sonunda beklenen transfer için İstanbul'a geliyor.
Merih Demiral'ın imza atacağı takım netleşirken, bu anlaşmayla herkes ters köşe olacak. İşte Merih'in yeni kulübü...
Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Merih Demiral, kimsenin beklemediği bir şekilde ezeli rakibe gidiyor.
Akşam'da yer alan habere göre savunma bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un ayrılması beklenirken sarı kırmızılı ekipte gözler Merih Demiral'a çevrildi. Ayrıca Skriniar'ı da Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, düğmeye bastı.
Bu kapsamda Merih Demiral'ı renklerine bağlamak isteyen Aslan'ın, çalışmalarına hız verdiği ve oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği kaydedildi.
Al Ahli ile anlaşma sağlanması takdirde Merih, sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek.
Merih Demiral, transfer olduğu günden bu yana Al Ahli ile toplamda 43 resmi maça çıktı.
Milli oyuncu bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.