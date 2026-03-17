"Galatasaray'ı tercih ederim" demişti, şimdi ise... O isimden olay yaratan iddia!

11:50 17/03/2026, Salı
Premier Lig’deki puan kayıpları ve Rams Park'taki 1-0'lık mağlubiyet, Liverpool efsanesine adeta ‘u dönüşü’ yaptırdı İlk kura çekildiğinde "Galatasaray'ı yeneceğimizden yüzde 99 eminim" diyen efsane isim, 18 Mart'taki rövanş öncesi tüm fikrinin değiştiğini söyledi.

Premier Lig’deki puan kayıpları ve Rams Park'taki 1-0'lık mağlubiyet, o efsaneyi pes ettirdi. İlk kura çekildiğinde "Galatasaray'ı yeneceğimizden yüzde 99 eminim" diyen yorumcu, 18 Mart'taki rövanş öncesi neden korktuğunu tek tek açıkladı.


Carragher açıklamasında, "Wolverhampton ve Tottenham maçlarından birer puan aldık. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı ilk maçı kaybettik ve bu yüzden Galatasaray karşısında turu geçeceğimizden, birkaç hafta önceki kadar emin değilim." dedi.


Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maç öncesinde Carragher, "Atletico Madrid'den ziyade Galatasaray'ı tercih ederim. Galatasaray'ı yeneceğimizden yüzde 99 eminim." ifadelerini kullanmıştı.

